Outlander 7: svelato il trailer della seconda metà della settima stagione

Starz ha diffuso il trailer della seconda parte della stagione 7 della serie drammatica Outlander. Starz ha pubblicato il trailer della seconda parte della stagione 7 della serie drammatica sui viaggi nel tempo Outlander, che debutterà il 22 novembre alle ore 20.00. Come si vede nel trailer, questa stagione riporta i personaggi chiave in Scozia, dove devono affrontare le sfide della guerra. Outlander: i nuovi ingressi nel cast del prequel faranno felici i fan della serie I dettagli della serie Outlander è interpretato da Caitríona Balfe nel ruolo di Claire Fraser, Sam Heughan nel ruolo di Jamie Fraser, Sophie Skelton nel ruolo di Brianna MacKenzie, Richard Rankin nel ruolo di Roger MacKenzie, John Bell nel

Outlander : brutte notizie per Jamie e Claire nel trailer dell'ultima stagione - Le immagini mostrano alcuni scorci del ritorno di Claire (Caitriona Balfe) e Jamie in Scozia e a Lallybroch, e la causa della necessità di Claire di tornare in America piuttosto rapidamente: Lord John Grey (David Berry) ha bisogno delle sue abilità mediche per curare il nipote malato dopo che il ragazzo è stato ferito …. (Movieplayer.it)