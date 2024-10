Ilrestodelcarlino.it - Omaggio a Silver Sirotti. Murales alla ‘Zangheri’

(Di sabato 19 ottobre 2024)aveva 24 anni quando il destino ha incrociato la sua vita su quel treno, l’Italicus, a bordo del quale, nella notte tra il 3 e il 4 agosto 1974, presso San Benedetto val di Sambro in provincia di Bologna, una bomba uccideva 14 persone. Era l’ennesimo attentato neofascista che puntava a destabilizzare il Paese. Tra quelle vittime c’è anche lui, che si sarebbe salvato se non fosse tornato sul treno con un estintore, nel tentativo di aiutare quante più persone a uscire da quell’inferno. L’istituto comprensivo numero 7 raggruppa la scuola media, le elementari ‘Matteotti’, ‘Rodari’ e ‘Peroni’ e le scuole per l’infanzia ‘La rondine’ e ‘La lucertola blu’:presenza delle autorità cittadine, ha celebrato ieri il giovane eroe forlivese presentando il progetto ‘Arte in verticale’, per commemorare la tragedia di 50 anni fa.