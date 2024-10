Moviola Milan-Udinese 1-0: regolare il gol di Chukwueze | LIVE NEWS (Di sabato 19 ottobre 2024) La Moviola LIVE di Milan-Udinese, partita della 8^ giornata della Serie A 2024-2025: analizziamo l'operato dell'arbitro e del V.A.R. Pianetamilan.it - Moviola Milan-Udinese 1-0: regolare il gol di Chukwueze | LIVE NEWS Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Ladi, partita della 8^ giornata della Serie A 2024-2025: analizziamo l'operato dell'arbitro e del V.A.R.

MOVIOLA – Milan-Udinese - Reijnders fallo da ultimo uomo : rosso diretto - Per l’arbitro Chiffi non c’è nessun dubbio: fallo da ultimo uomo e, come da regolamento, conseguente cartellino rosso. I ragazzi di Runjaic vanno alla ricerca del gol del pareggio e, su un lancio lungo che scavalca tutta la difesa rossonera, arriva l’inserimento di Lovric che si invola verso la porta difesa da Maignan e poi cade per terra ostacolato dalla corsa di Reijnders. (Sportface.it)

