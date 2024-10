Movimento per la Gentilezza, un riconoscimento al ministro Nordio: "Pronto ad accogliervi a Roma" (Di sabato 19 ottobre 2024) “La Gentilezza deriva dalla modestia”, così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, intervenuto oggi a Palermo alla seconda giornata di lavori dell’XI Assemblea mondiale della Gentilezza. Il Guardasigilli ha detto: "La kindness, ossia la Gentilezza, dovrebbe connotare ciascuno di noi: vedere Palermotoday.it - Movimento per la Gentilezza, un riconoscimento al ministro Nordio: "Pronto ad accogliervi a Roma" Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) “Laderiva dalla modestia”, così ildella Giustizia, Carlo, intervenuto oggi a Palermo alla seconda giornata di lavori dell’XI Assemblea mondiale della. Il Guardasigilli ha detto: "La kindness, ossia la, dovrebbe connotare ciascuno di noi: vedere

Per la prima volta in Sicilia l’assemblea mondiale della gentilezza - tra i presenti il ministro della giustizia Carlo Nordio - Comunicato Tre documenti programmatici da presentare all’Onu, alla Ue e al governo italiano “Kindness will change the world” per richiedere il riconoscimento della gentilezza come forza trasformativa in ambito psico-sociale e indicatore del benessere degli Stati membri, strettamente connesso ai... (Palermotoday.it)