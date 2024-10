MotoGP Sprint Race GP Australia 2024: risultati e ordine di arrivo, domina Jorge Martin (Di sabato 19 ottobre 2024) I risultati con l’ordine di arrivo e la classifica della Sprint Race del GP dell’Australia 2024, diciassettesimo appuntamento della stagione. Jorge Martin ha dominato il sabato sul tracciato di Phillip Island, conquistando prima la pole position e poi aggiudicandosi senza troppi patemi la gara breve davanti a Marc Marquez e ad Enea Bastianini. Si deve accontentare di un quarto posto, ai piedi del podio, Pecco Bagnaia, che perde sei punti decisamente importanti nella lotta per il titolo Mondiale. Dietro il due volte campione del Mondo troviamo Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli, mentre in decima posizione c’è Luca Marini, in una dell esue migliori gare stagionali con la Honda. CLASSIFICHE AGGIORNATE ordine DI ARRIVO 1. Jorge Martin (Esp) Ducati in 19’13?301 2. Marc Marquez (Esp) Ducati a 1?520 3. Enea Bastianini (Ita) Ducati a 4?368 4. Francesco Bagnaia (Ita) Ducati a 6?879 5. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Icon l’di arrivo e la classifica delladel GP dell’, diciassettesimo appuntamento della stagione.ha dominato il sabato sul tracciato di Phillip Island, conquistando prima la pole position e poi aggiudicandosi senza troppi patemi la gara breve davanti a Marc Marquez e ad Enea Bastianini. Si deve accontentare di un quarto posto, ai piedi del podio, Pecco Bagnaia, che perde sei punti decisamente importanti nella lotta per il titolo Mondiale. Dietro il due volte campione del Mondo troviamo Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli, mentre in decima posizione c’è Luca Marini, in una dell esue migliori gare stagionali con la Honda. CLASSIFICHE AGGIORNATEDI ARRIVO 1.(Esp) Ducati in 19’13?301 2. Marc Marquez (Esp) Ducati a 1?520 3. Enea Bastianini (Ita) Ducati a 4?368 4. Francesco Bagnaia (Ita) Ducati a 6?879 5.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

MotoGP : classifica piloti aggiornata dopo Sprint Race GP Australia 2024 - Jorge Martin con la sua Ducati domina la gara corta e sfruttando un Bagnaia che non riesce a salire neanche sul podio guadagna ben sei punti, aumentando così a 16 le lunghezze di vantaggio sul campione del mondo in carica. La classifica piloti del Mondiale di MotoGP aggiornata dopo la Sprint Race del GP d’Australia 2024, diciassettesimo appuntamento della stagione. (Sportface.it)

MotoGP - le pagelle della Sprint Race a Phillip Island : Martin inattaccabile - Bagnaia troppo lento - Per fortuna senza conseguenze. Si porta a +16 su Pecco Bagnaia. Male in qualifica, male in gara, finisce anche nella ghiaia. . MAVERICK VINALES (Aprilia) 6: stava battagliando per una quinta posizione che poteva anche fargli chiudere con un sorriso la giornata ma l’incidente con Marco Bezzecchi lo vede finire violentemente nella ghiaia australiana. (Oasport.it)

F1 - il sabato di Austin tra Sprint Race e qualifiche : Norris e le Ferrari puntano Max Verstappen - Sullo splendido scenario del tracciato denominato COTA – Circuit of the Americas, ci attende un sabato davvero emozionante con i primi punti in palio. L’olandese, infatti, rimane in vetta ma è senza vittorie ormai da 8 gare e procede con 331 punti contro i 279 di Lando Norris ed i 245 di Charles Leclerc. (Oasport.it)