Mo: Meloni, 'inaccettabile colpire caschi blu, rafforzare Unifil' (Di sabato 19 ottobre 2024) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - "Voglio ringraziare tutti i soldati dispiegati nel Sud del Libano con la missione Unifil, che saranno fondamentali in qualsiasi scenario post conflitto. colpire i caschi blu è inaccettabile. La missione deve essere rafforzata e vanno rafforzate anche le Forze armate libanesi". Lo dice il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervistata da 'Il Giornale'.

