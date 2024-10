Milano contro il crimine: nessuna pena detentiva per i due arrestati per omicidio in un bar-tabaccheria (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il recente caso di omicidio avvenuto a Milano ha attratto l’attenzione per le sue circostanze particolari e il dibattito sulla legittima difesa. Shu Zou, di 30 anni, e suo zio Liu Chongbing, di 49 anni, sono stati coinvolti in un episodio drammatico che ha visto la vita di un ladro, intento a rubare gratta e vinci, spezzata. Il giudice per le indagini preliminari, Tiziana Gueli, ha preso una decisione che ha sorpreso molti, convalidando l’arresto ma conferendo ai due nient’altro che la misura dei domiciliari. Questo articolo si addentra nei dettagli dell’incidente e nelle implicazioni legali che ne derivano. I fatti emergenti dall’episodio criminale La sequenza degli eventi che ha portato all’omicidio si è svolta nel bar-tabaccheria di Zou e Chongbing, situato in viale Da Cermenate a Milano. Gaeta.it - Milano contro il crimine: nessuna pena detentiva per i due arrestati per omicidio in un bar-tabaccheria Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il recente caso diavvenuto aha attratto l’attenzione per le sue circostanze particolari e il dibattito sulla legittima difesa. Shu Zou, di 30 anni, e suo zio Liu Chongbing, di 49 anni, sono stati coinvolti in un episodio drammatico che ha visto la vita di un ladro, intento a rubare gratta e vinci, spezzata. Il giudice per le indagini preliminari, Tiziana Gueli, ha preso una decisione che ha sorpreso molti, convalidando l’arresto ma conferendo ai due nient’altro che la misura dei domiciliari. Questo articolo si addentra nei dettagli dell’incidente e nelle implicazioni legali che ne derivano. I fatti emergenti dall’episodio criminale La sequenza degli eventi che ha portato all’si è svolta nel bar-di Zou e Chongbing, situato in viale Da Cermenate a

Omicidio di Milano - il pm e le accuse : «Ladro colpito quando usciva dal negozio di schiena» - La pm Maura Ripamonti nella richiesta di convalida e di custodia cautelare in carcere scrive sulle immagini relative all’assassinio di Di Ronza: «dimostrano chiaramente come i fendenti», sferrati con delle forbici dalla lama da 11 centimetri, «sono numerosi e caratterizzati da estrema violenza». Per il suo omicidio sono state arrestate due persone: marito e nipote della titolare del bar derubato. (361magazine.com)