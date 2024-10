Migranti in Albania, Nordio: “questione che non compete ai magistrati” (Di sabato 19 ottobre 2024) ''Se la magistratura esonda dai propri poteri attribuendosi delle prerogative che non può avere, come definire uno Stato sicuro deve intervenire la politica'' Imolaoggi.it - Migranti in Albania, Nordio: “questione che non compete ai magistrati” Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di sabato 19 ottobre 2024) ''Se la magistratura esonda dai propri poteri attribuendosi delle prerogative che non può avere, come definire uno Stato sicuro deve intervenire la politica''

Meloni contro la decisione del tribunale di Roma sui migranti in Albania - La premier critica duramente il verdetto del tribunale, scontro politico con il PD La premier Giorgia Meloni ha espresso forte disappunto in seguito alla decisione del tribunale di Roma che non ha convalidato il fermo di 12 migranti trasferiti in Albania, costringendo il governo a riportarli in Italia. (Romadailynews.it)

Nuove strutture in Albania per la gestione dei migranti : i dettagli dell’accordo Italia-Albania - Il Viminale ha lanciato una consultazione per il noleggio della nave necessaria al funzionamento dell’operazione, con un costo che potrebbe arrivare fino a 13,5 milioni per tre mesi. Per riportare il sito a standard operativi, sono stati necessari lavori di ripristino da parte dei militari del Genio italiano, che hanno impiegato un lasso di tempo significativo per attivare i servizi essenziali ... (Gaeta.it)

Migranti : Borghi (Iv) - 'nessuna congiura sul flop in Albania - solo applicazione norme' - Roma, 19 ott. . Il governo e la maggioranza non riescono a uscire da una sindrome da assedio. Ogni volta che emerge un problema, individuano un nemico da colpire. (Adnkronos) - “Non si tratta di una occhiuta congiura, di una Spectre misteriosa, ma dell'applicazione di norme, di garanzie e diritti da parte di organismi preposti. (Iltempo.it)