Migranti e giustizia: la decisione del Tribunale di Roma accende il conflitto tra Governo e Pd (Di sabato 19 ottobre 2024) Emerge chiaramente la sovrapposizione tra le posizioni del PD e quelle della magistratura, sottolineata dalle dichiarazioni di Foti e Malan

Albania - eseguito il diktat : i migranti sono in Italia. Gasparri : “Parlino le toghe contrarie all’uso politico della giustizia” - “Se si vanno a vedere i profili di certi magistrati che hanno assunto decisioni annunciate, ma non per questo da condividere, in tema di immigrazione, si capisce perfettamente l’origine delle iniziative che vorrebbero impedire al governo di svolgere una politica di contenimento dell’immigrazione clandestina. (Secoloditalia.it)

Migranti : Magi - 'Meloni e Salvini vogliono giustizia assoggettata a politica' - Vincere le elezioni non significa poter violare le norme, soprattutto quelle che garantiscono le libertà fondamentali o travolgere la separazione dei poteri. Lo afferma il segretario di Più Europa Riccardo Magi. (Adnkronos) - “Prima si inventano le colonie detentive in Albania in barba al diritto italiano ed europeo; poi, quando trovano un tribunale che chiede di applicare la legge, fanno le ... (Iltempo.it)

Migranti : Magi - 'Meloni e Salvini vogliono giustizia assoggettata a politica' Roma, 19 ott. Lo afferma il segretario di Più Europa Riccardo Magi. (Adnkronos) - "Prima si inventano le colonie detentive in Albania in barba al diritto italiano ed europeo; poi, quando trovano un tribunale che chiede di applicare la legge, fanno le vittime e urlano alla magistratura politicizzata.