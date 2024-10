Meloni contro la decisione del tribunale di Roma sui migranti in Albania (Di sabato 19 ottobre 2024) La premier critica duramente il verdetto del tribunale, scontro politico con il PD La premier Giorgia Meloni ha espresso forte disappunto in seguito alla decisione del tribunale di Roma che non ha convalidato il fermo di 12 migranti trasferiti in Albania, costringendo il governo a riportarli in Italia. Informata del verdetto poco prima di partire per il Libano, Meloni ha definito la sentenza “pregiudiziale” e ha convocato un consiglio dei ministri per discutere la questione. La premier ha accusato una parte della magistratura di agire con fini politici, denunciando l’influenza del Partito Democratico sulla decisione. Lo scontro politico si è intensificato, con l’opposizione, guidata dalla segretaria del PD Elly Schlein, che ha criticato l’approccio del governo sull’immigrazione e l’accordo con l’Albania. Romadailynews.it - Meloni contro la decisione del tribunale di Roma sui migranti in Albania Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di sabato 19 ottobre 2024) La premier critica duramente il verdetto del, spolitico con il PD La premier Giorgiaha espresso forte disappunto in seguito alladeldiche non ha convalidato il fermo di 12trasferiti in, costringendo il governo a riportarli in Italia. Informata del verdetto poco prima di partire per il Libano,ha definito la sentenza “pregiudiziale” e ha convocato un consiglio dei ministri per discutere la questione. La premier ha accusato una parte della magistratura di agire con fini politici, denunciando l’influenza del Partito Democratico sulla. Lo spolitico si è intensificato, con l’opposizione, guidata dalla segretaria del PD Elly Schlein, che ha criticato l’approccio del governo sull’immigrazione e l’accordo con l’

