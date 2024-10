Lapresse.it - Maltempo in Sicilia, esonda il fiume Salso: le immagini riprese da un drone

(Di sabato 19 ottobre 2024) Violenta ondata diin. Leda unmostrano la piena del– che si estende per 144 km nella parte centrale e sud-occidentale della regione – a Licata, comune in provincia di Agrigento. La Regione ha attivato il sistema di Protezione civile per fronteggiare l’emergenza mentre il governatore Renato Schifani è in stretto contatto con il capo del dipartimento, Salvo Cocina, che ha disposto l’invio di personale e mezzi del volontariato aggiuntivi. Nelle aree più colpite, diverse abitazioni sono state evacuate per precauzione e alcune persone sono rimaste bloccate sui tetti delle automobili.