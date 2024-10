Maltempo in Lombardia, in arrivo piogge e piena del fiume Po: dove scatterà l’allerta meteo (Di sabato 19 ottobre 2024) In Lombardia ci sarà allerta meteo gialla e arancione per rischio idrogeologico e idraulico in diverse zone a causa della pioggia e della piena del fiume Po. Fanpage.it - Maltempo in Lombardia, in arrivo piogge e piena del fiume Po: dove scatterà l’allerta meteo Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Inci sarà allertagialla e arancione per rischio idrogeologico e idraulico in diverse zone a causa della pioggia e delladelPo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo in Lombardia - l’impressionante piena del fiume Serio - In particolare, a Vidolasco, frazione di Casale nel Cremasco, alcune persone sono state evacuate e portate in zone sicure con l’uso di canotti. Oggi, giovedì 10 ottobre, la Lombardia è stata nuovamente colpita dal maltempo. A Seriate, il ponte principale è stato chiuso fino alle 14 perché l’acqua del fiume ha raggiunto la carreggiata. (Thesocialpost.it)

Maltempo in Lombardia - evacuazioni nel Cremasco : il video della piena del fiume Serio - Nella provincia di Cremona e di Bergamo è allarme per la piena del fiume Serio. E infatti diverse persone, che vivono in una porzione di Vidolasco, frazione di Casale nel Cremasco, sono state evacuate e trasportate in zone sicure.Continua a leggere . (Fanpage.it)