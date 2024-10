LIVE – Sorrento-Benevento 0-2, Serie C 2024/2025 (DIRETTA) (Di sabato 19 ottobre 2024) La DIRETTA LIVE di Sorrento-Benevento, match valido per la decima giornata del girone C della Serie C 2024/2025. Allo stadio Comunale Italia derby campano con in campo la prima della classe, gli ospiti sanniti, che fanno visita a una formazione che ha comunque ben iniziato questo campionato tanto da issarsi in zona playoff. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento fissato alle ore 15 di sabato 19 ottobre. COME SEGUIRLA LA DIRETTA LIVE DI Sorrento-Benevento Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Ladi, match valido per la decima giornata del girone C della. Allo stadio Comunale Italia derby campano con in campo la prima della classe, gli ospiti sanniti, che fanno visita a una formazione che ha comunque ben iniziato questo campionato tanto da issarsi in zona playoff. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento fissato alle ore 15 di sabato 19 ottobre. COME SEGUIRLA LADISportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale.

