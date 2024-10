LIVE Sinner-Alcaraz, Six Kings Slam 2024 in DIRETTA: finalmente si comincia! (Di sabato 19 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.46 Inizia la fase di riscaldamento. 20.46 Alcaraz ha vinto il sorteggio. 20.45 Si affrontano il n.1 e il n.2 del mondo. Ad oggi, e forse per i prossimi 10 anni, non c’è di meglio in un match di tennis. 20.44 I giocatori entrano in campo. 20.43 Presentazione molto scenografica, con tante luci ad illuminare il campo ed effetti speciali. 20.40 Pochi minuti all’inizio della partita. 20.32 Il tabellone di Sinner è stato molto impegnativo in questo Six Kings Slam: prima ha spazzato via Medvedev, poi ha fatto fatica nel prevalere su Djokovic. Alcaraz invece ha passeggiato prima con Rune e poi con Nadal. 20.29 Finite le celebrazioni per Nadal. Tra poco Sinner-Alcaraz. Sul veloce indoor non si affrontano da Bercy 2021, quando l’iberico si impose per 7-6, 7-5. 20.25 Ancora in corso l’intervista a Nadal. 20. Oasport.it - LIVE Sinner-Alcaraz, Six Kings Slam 2024 in DIRETTA: finalmente si comincia! Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 19 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.46 Inizia la fase di riscaldamento. 20.46ha vinto il sorteggio. 20.45 Si affrontano il n.1 e il n.2 del mondo. Ad oggi, e forse per i prossimi 10 anni, non c’è di meglio in un match di tennis. 20.44 I giocatori entrano in campo. 20.43 Presentazione molto scenografica, con tante luci ad illuminare il campo ed effetti speciali. 20.40 Pochi minuti all’inizio della partita. 20.32 Il tabellone diè stato molto impegnativo in questo Six: prima ha spazzato via Medvedev, poi ha fatto fatica nel prevalere su Djokovic.invece ha passeggiato prima con Rune e poi con Nadal. 20.29 Finite le celebrazioni per Nadal. Tra poco. Sul veloce indoor non si affrontano da Bercy 2021, quando l’iberico si impose per 7-6, 7-5. 20.25 Ancora in corso l’intervista a Nadal. 20.

