Ilfattoquotidiano.it - L’incredibile storia dell’uomo con tre peni: la scoperta choc dei ricercatori quando ha donato il suo corpo alla scienza. Ecco cos’è la triphallia e come funziona

(Di sabato 19 ottobre 2024) Per 78 anni ha convissuto con un’anomalia congenita probabilmente senza essersene mai accorto. Un uomo, nel Regno Unito, con 3è uno dei rarissimi casi di. Precisamente il secondo documentato in letteratura scientifica. A descrivere il caso clinico sul Journal of Medical Case Reports sono stati sei specialisti della Facoltà di Medicina dell’Università di Birmingham, che non avevano alcuna informazione precedente. Laè stata infatti una sorpresa e frutto di una causalità. L’uomo hail suoe solo dopo l’esame post-mortem condotto daisono stati scoperti due corpieni supplementari nascosti sotto la pelle, vicino al suo principale organo sessuale.