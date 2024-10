Liguria: Orlando, 'costruiamo insieme il cambiamento' (Di sabato 19 ottobre 2024) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - "Cari liguri, care liguri, manca una settimana alle elezioni. Mi sono sempre impegnato in prima linea per migliorare le condizioni dei lavoratori, dei pensionati, degli studenti. Mi sono candidato perché sento la responsabilità di garantire ai liguri di poter vivere in una regione in cui possano curarsi tutti, anche chi non può permettersi di bussare ai privati". Lo dice in un video sui social il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Liguria, Andrea Orlando. "Una regione che dia alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi validi motivi per restare. Una regione viva, che crea lavoro buono e opportunità - continua Orlando - attrae investimenti e tutela davvero le sue bellezze straordinarie. È per questo che in Liguria è necessario un cambiamento: il 27 e il 28 ottobre costruiamolo insieme". Iltempo.it - Liguria: Orlando, 'costruiamo insieme il cambiamento' Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - "Cari liguri, care liguri, manca una settimana alle elezioni. Mi sono sempre impegnato in prima linea per migliorare le condizioni dei lavoratori, dei pensionati, degli studenti. Mi sono candidato perché sento la responsabilità di garantire ai liguri di poter vivere in una regione in cui possano curarsi tutti, anche chi non può permettersi di bussare ai privati". Lo dice in un video sui social il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione, Andrea. "Una regione che dia alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi validi motivi per restare. Una regione viva, che crea lavoro buono e opportunità - continua- attrae investimenti e tutela davvero le sue bellezze straordinarie. È per questo che inè necessario un: il 27 e il 28 ottobrelo".

