Li scambiano per chiodini e mangiano funghi mortali, madre e figlio ricoverati in ospedale (Di sabato 19 ottobre 2024) Li hanno scambiati per funghi commestibili, forse chiodini. Ma dentro al cesto si nascondevano delle amanite del tipo Phalloides, i cui effetti sono mortali. E così sono finiti in ospedale. Nei giorni scorsi i tecnici delle Prevenzione esperti micologi dell’Ulss 2 Marca trevigiana sono stati Trevisotoday.it - Li scambiano per chiodini e mangiano funghi mortali, madre e figlio ricoverati in ospedale Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Li hanno scambiati percommestibili, forse. Ma dentro al cesto si nascondevano delle amanite del tipo Phalloides, i cui effetti sono. E così sono finiti in. Nei giorni scorsi i tecnici delle Prevenzione esperti micologi dell’Ulss 2 Marca trevigiana sono stati

Li scambiano per chiodini e mangiano funghi mortali, madre e figlio ricoverati in ospedale - L'episodio è accaduto nei giorni scorsi a Vittorio Veneto. La donna si trova a Conegliano in terapia intensiva e le sue condizioni sono ancora gravi. Avrebbero consumato degli esemplari di Amanita Pha ... (trevisotoday.it)

