Le telefonate tra Fedez e Iovino prima del raid

(Di sabato 19 ottobre 2024) Tra l’ormai celebre lite al The Club e la spedizione punitiva andata in scena qualche ora dopo in via Traiano, ci sono stati diversi contatti telefonici tra i due litiganti, vale a dire il rapper Federico Leonardo Lucia in artee il personal trainer Cristiano. Emerge pure questo dagli atti dell’inchiesta che ha scandagliato a fondo il mondo ultrà rossonerazzurro, mettendo in evidenza, nel caso dei leader della Sud, una lunga serie di azioni violente sia dentro che fuori dallo stadio Meazza. Del faccia a facciasi è ormai detto quasi tutto, compreso il fatto che il secondo non ha mai presentato querela dopo l’accordo stragiudiziale raggiunto con la controparte.