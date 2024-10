Le Donatella, la tragedia del padre scomparso e la mamma in coma: lo sfogo delle sorelle Silvia e Giulia Provvedi (Di sabato 19 ottobre 2024) Le Donatella, ovvero Silvia e Giulia Provvedi, sono state ospiti di Silvia Toffanin e nello studio di Verissimo hanno parlato della loro famiglia, nello specifico della madre e del padre. Cosa hanno detto? Le due gemelle hanno pianto durante la loro intervista, ricordando il papĂ ormai scomparso e la mamma, che oggi sta molto male. Giulia e Silvia si sono commosse ricordando la loro infanzia e i loro genitori: “Abbiamo avuto un’infanzia molto felice, ringraziamo i nostri genitori che ci hanno crescete libere. Siamo diverse ma complementare. Però sono stati 4 anni molto duri”. Giulia e Silvia Provvedi parlano della madre in coma La madre di Giulia e Silvia Provvedi ha avuto un aneurisma cerebrale con emorragia ed è finita in coma. Ma oggi com’è la situazione? Ecco cosa hanno raccontato le Donatella: “Lei capiva tutto ma non riusciva piĂą a collegare il pensiero alla parola. Donnapop.it - Le Donatella, la tragedia del padre scomparso e la mamma in coma: lo sfogo delle sorelle Silvia e Giulia Provvedi Leggi tutta la notizia su Donnapop.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Le, ovvero, sono state ospiti diToffanin e nello studio di Verissimo hanno parlato della loro famiglia, nello specifico della madre e del. Cosa hanno detto? Le due gemelle hanno pianto durante la loro intervista, ricordando il papĂ ormaie la, che oggi sta molto male.Âsi sono commosse ricordando la loro infanzia e i loro genitori: “Abbiamo avuto un’infanzia molto felice, ringraziamo i nostri genitori che ci hanno crescete libere. Siamo diverse ma complementare. Però sono stati 4 anni molto duri”.parlano della madre inLa madre diha avuto un aneurisma cerebrale con emorragia ed è finita in. Ma oggi com’è la situazione? Ecco cosa hanno raccontato le: “Lei capiva tutto ma non riusciva piĂą a collegare il pensiero alla parola.

