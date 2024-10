Ilgiorno.it - La scommessa di Bertrand Piccard. Volo non stop intorno al mondo a bordo dell’aereo a idrogeno verde

(Di sabato 19 ottobre 2024) Accanto a sé, su un piedistallo, il prototipo in miniatura. Sullo sfondo un’immagine in bianco e nero, è la foto scattata nel 1911 quando Ernest Solvay nelle sale dell’hotel Metropole di Bruxelles, convocò la prima conferenza internazionale di fisica al. C’erano i più importanti scienziati del tempo, tra cui Einstein e Madame Curie. "Lì a sinistra c’è anche mio nonno, Auguste, lui era stato il primo astronauta adi un pallone con cabina stagna di sua invenzione, a volare nella stratosfera", racconta. Un sogno folle negli anni Trenta. Come folle è Climate Impulse, il primonon-alsu un aereo alimentato aprevisto nel 2028 chesta preparando.