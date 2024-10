La Salernitana crolla in casa contro lo Spezia: ko dei granata all'Arechi (Di sabato 19 ottobre 2024) Passa lo Spezia all'Arechi, sfrutta le armi migliori e fa gol due volte su palla inattiva. La Salernitana stecca di nuovo la partita al ritorno dalla sosta. Ad essere precisi, la sciupa, sbanda davanti al nuovo esame di maturità. La sua crescita non è ancora completata, la squadra resta ancora in Salernotoday.it - La Salernitana crolla in casa contro lo Spezia: ko dei granata all'Arechi Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Passa loall', sfrutta le armi migliori e fa gol due volte su palla inattiva. Lastecca di nuovo la partita al ritorno dalla sosta. Ad essere precisi, la sciupa, sbanda davanti al nuovo esame di maturità. La sua crescita non è ancora completata, la squadra resta ancora in

Salernitana-Spezia : il tabellino della partita - Salernitana (4-3-3): Sepe 5.5; Stojanovic 5 (25’ st Ghiglione 4.5), Bronn 6, Ferrari 5.5, Njoh 5.5; Soriano 5.5 (14’ st Kallon 5) , Maggiore 5, Tello 5.5 (25’ st Sfait 6); Verde 5.5 (29’ st Torregrossa sv), Simy 5, Braaf 5 (1’ st Tongya 6). In panchina: Fiorillo, Corriere, Gentile, Velthuis... (Salernotoday.it)

Formazioni ufficiali Salernitana-Spezia - Serie B 2024/2025 - FORMAZIONI UFFICIALI SALERNITANA-SPEZIA SALERNITANA: in attesa SPEZIA: in attesa The post Formazioni ufficiali Salernitana-Spezia, Serie B 2024/2025 appeared first on SportFace. Oggi, però, una trasferta insidiosa su un campo difficile e contro una Salernitana comunque in crescita nelle ultime settimane. (Sportface.it)

E' il giorno di Salernitana-Spezia : Iervolino in tribuna e tridente in campo - Salernitana-Spezia coincide con il ritorno allo stadio del patron granata, Danilo Iervolino. Dopo la visita alla squadra sulla quale si è soffermato anche Martusciello alla vigilia e la breve chiacchierata chiarificatrice con una delegazione della curva Sud Siberiano, martedì scorso al centro... (Salernotoday.it)