Il film di Ali Abbasi non ci dice nulla che non sapessimo già sul candidato alla Casa bianca. Ma un brivido corre comunque lungo la schiena... (Di sabato 19 ottobre 2024) THE APPRENTICE – ALLE ORIGINI DI TRUMPGenere: biografico ???Regia: Ali Abbasi. Iodonna.it - Il film di Ali Abbasi non ci dice nulla che non sapessimo già sul candidato alla Casa bianca. Ma un brivido corre comunque lungo la schiena... Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di sabato 19 ottobre 2024) THE APPRENTICE – ALLE ORIGINI DI TRUMPGenere: biografico ???Regia: Ali

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

The Apprentice : Donald Trump attacca il film e il regista Ali Abbasi risponde alle critiche - L'appuntamento per vedere nelle sale il discusso progetto presentato in anteprima al Festival Cannes è stato fissato al 17 ottobre, grazie a BIM Distribuzione. Il film The Apprentice è stato recentemente attaccato pubblicamente da Donald Trump, che non sembra aver apprezzato l'opera cinematografica ispirata alla sua vita, e il regista Ali Abbasi ha ora risposto alle critiche dell'ex presidente ... (Movieplayer.it)

The Apprentice – Alle Origini di Trump - trailer e poster del nuovo film di Ali Abbasi - Vedendo del potenziale in Trump, il controverso avvocato — che aveva ottenuto le condanne per spionaggio contro Julius ed Ethel Rosenberg e aveva investigato sui sospetti comunisti insieme al senatore McCarthy — insegna al suo nuovo allievo come accumulare ricchezza e potere con l’inganno, l’intimidazione e la manipolazione mediatica. (Spettacolo.eu)

The Apprentice : Sebastian Stan è Donald Trump nel trailer del film di Ali Abbasi - Il team dietro al film aveva previsto delle sfide legali per impedire la proiezione e delle proteste da parte dei sostenitori dell’ex Presidente. Di cosa parla The Apprentice? “Ambientato in un mondo di corruzione e inganni, The Apprentice esaminerà gli sforzi di Trump per costruire la sua attività immobiliare a New York negli anni ’70 e ’80, scavando anche nel suo rapporto con il famigerato ... (Cinefilos.it)