I servizi sociali del Comune sul palco del Rossetti: torna "Insieme" (Di sabato 19 ottobre 2024) TRIESTE - Si intitola "Insieme" lo spettacolo al teatro Rossetti che ha lo scopo di illustrare le attività dei servizi sociali del Comune e che andrà in scena il 27 ottobre al teatro Rossetti. Lo spettacolo, alla sua seconda edizione, inizierà alle ore 18:00, ed è a ingresso gratuito con Triesteprima.it - I servizi sociali del Comune sul palco del Rossetti: torna "Insieme" Leggi tutta la notizia su Triesteprima.it (Di sabato 19 ottobre 2024) TRIESTE - Si intitola "" lo spettacolo al teatroche ha lo scopo di illustrare le attività deidele che andrà in scena il 27 ottobre al teatro. Lo spettacolo, alla sua seconda edizione, inizierà alle ore 18:00, ed è a ingresso gratuito con

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Politiche sociali - servizi 'inattivi' e zero risposte. "Settore al collasso" - "Le gravissime carenze e mancanze delle Politiche Sociali della nostra città evidenziano un settore ormai al collasso", così esordisce il consigliere comunale Maurizio Del Rosso, sottolineando le gravi problematiche che stanno affliggendo i servizi sociali nel Comune di Caserta e nell'Ambito C1... (Casertanews.it)

Scontri di Giostra - stangata sospesa. Gli squalificati di Porta Crucifera puntano allo sconto con i servizi sociali - Poi l’episodio durante la Giostra in piazza Grande: il polverone al giostratore di Sant’Andrea Tommaso Marmorini, bloccato per un po’ sulla lizza dal lancio di terra e di altri oggetti che hanno colpito anche il cavallo. Un precedente che fa sperare gli squalificati di Colcitrone di limitare la mazzata disciplinare. (Lanazione.it)

Trovata cocaina in casa di un uomo affidato in prova ai Servizi sociali : scatta l'arresto - SAN PIETRO VERNOTICO - Trovata cocaina in un armadio della cucina della sua abitazione. . . Un 46enne di San Pietro Vernotico, Giampiero Alula, già sottoposto alla misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova ai Servizi sociali, è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione. (Brindisireport.it)