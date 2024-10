"Giallo" a Miane, ritrovato corpo senza vita in un corso d'acqua (Di sabato 19 ottobre 2024) "Giallo" a Miane. Un cadavere è stato ritrovato in un corso d'acqua a Premaor. Al momento non sono note né l'età né il sesso del morto. Sul posto sono presenti i carabinieri. Il cadavere sarebbe stato rinvenuto nella mattina di oggi 19 ottobre. Tra le ipotesi al vaglio c'è anche quella di un Trevisotoday.it - "Giallo" a Miane, ritrovato corpo senza vita in un corso d'acqua Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) "" a. Un cadavere è statoin und'a Premaor. Al momento non sono note né l'età né il sesso del morto. Sul posto sono presenti i carabinieri. Il cadavere sarebbe stato rinvenuto nella mattina di oggi 19 ottobre. Tra le ipotesi al vaglio c'è anche quella di un

