Inter-news.it - Genoa, rimonta clamorosa sul Bologna: Pinamonti show

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) È da poco terminata, gara valevole per la settima giornata del campionato di Serie A. Una gara che sembrava essere in totale controllo degli uomini di Vincenzo Italiano, ma terminata 2-2 dopo unafirmata Andrea– Proprio quando tutto sembrava finito per ile soprattutto per Gilardino sulla panchina dei rossoblu, i liguri hanno trovato unache può rilanciare il loro campionato. A Marassi, contro il, sono gli uomini di Italiano a sembrare in controllo. Tanto da passare in vantaggio al minuto 37 con Orsolini, prima del raddoppio nella ripresa – al 56? – con la rete di Odgaard. Quello che sembra un altro pomeriggio amaro per i tifosi del, però, si trasforma rapidamente in unanel giro di poco più di un quarto d’ora.