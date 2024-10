G7 l’Arcivescovo Napoli ai grandi della Terra | Difendete la pace a ogni costo

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) “Nel solco dei tanti appelli di Papa Francesco, anche io oggi, vi supplico in nome del popolo, più numeroso di quello che sembra, e vi dico con umiltà: MinistriDifesa, l’unico modo di difendere i vostri popoli e di servire la giustizia è difendere la, ad, senza se e senza ma! Che lo Spirito dipossa illuminarvi e convertirci tutti!”. Lo scrive in una notadi, monsignor Domenico Battaglia, inviando una lettera-appello ai ministri del G7 radunati aper il summit Difesa. “É in corso in questi giorni qui a, città del Medineo, città di, crocevia di uomini e culture, il G7 dei ministriDifesa. Viviamo tempi faticosissimi – dice – in cui la guerra, le guerre, sembrano prevalere sulla. Tempi in cui la terza guerra mondiale sembra sempre meno a pezzi ma più compatta e tragicamente possibile.