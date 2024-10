Franco Baresi: «I giocatori del Milan sanno chi sono e cosa ho fatto, non c’è bisogno di spiegarglielo. Berlusconi un innovatore, gli elicotteri all’Arena servivano a una cosa» (Di sabato 19 ottobre 2024) Franco Baresi, storica leggenda del calcio italiano e dei rossoneri, ha rilasciato una lunga intervista a Sportweek. Ecco le sue dichiarazioni Sportweek, inserto settimanale de La Gazzetta dello Sport, dedica la copertina odierna a Franco Baresi. Lo storico capitano rossonero e calciatore della Nazionale italiana, numero 6 sulla maglia, inaugura la neonata Hall of Fame Calcionews24.com - Franco Baresi: «I giocatori del Milan sanno chi sono e cosa ho fatto, non c’è bisogno di spiegarglielo. Berlusconi un innovatore, gli elicotteri all’Arena servivano a una cosa» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di sabato 19 ottobre 2024), storica leggenda del calcio italiano e dei rossoneri, ha rilasciato una lunga intervista a Sportweek. Ecco le sue dichiarazioni Sportweek, inserto settimanale de La Gazzetta dello Sport, dedica la copertina odierna a. Lo storico capitano rossonero e calciatore della Nazionale italiana, numero 6 sulla maglia, inaugura la neonata Hall of Fame

