Imiglioridififa.com - FC 25, l’Obiettivo Live che richiede Basi Squadra

Leggi tutta la notizia su Imiglioridififa.com

(Di sabato 19 ottobre 2024) Nuovo appuntamento con gli obiettividi EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quello denominato Nuovo obiettivoBonususcito in data 19 ottobre 2024. Crea il tuo Ultimate Teamutilizzando l’EVO BS per aggiungere un quarto oggetto giocatore a tua scelta alla tuaBS preferita! Premi non scambiabili. Prenota ora la nuova playstation 5 pro su amazon BonusNumero di incarichi da completare: 4 Premi finale: 1x 82+ x3 Rare Gold Players Pack Non scambiab. Inizio 19 ottobre – Scadenza: 17 novembre 1 – Doppio impatto Cosa fare: Segna e fornisci assist in 2 partite Squad Battles differenti allo Dilettante o superiore (o Rivals) schierando almeno 4 oggetti giocatoretitolari.. Premio: 1x 75+ x2 Rare Gold Players Pack Non scambiab.