Ecr ‘chiama’ Popolari e Patrioti famiglia filo rosso a Dubrovnik

Dubrovnik, 19 ott. (askanews) – La necessità di un "cambiamento culturale", la proposta della creazione di un fondo ad hoc per la demografia, l'obiettivo di una Europa che sia sempre più "family friendly". Il tema della famiglia diventa il filo rosso che a Dubrovnik unisce i gruppi europei del centrodestra. Una tre giorni promossa dal partito dei Conservatori, di cui Giorgia Meloni è presidente, che si pone come ponte tra Popolari e Patrioti. All'evento, infatti, partecipano esponenti di entrambe le formazioni europee oltre che rappresentanti di tutti i partiti del centrodestra italiano: Lega, Forza Italia e Noi moderati. Ed è proprio il tema della famiglia – e delle politiche necessarie per sostenerla in ambito economico e nel lavoro – ad aver caratterizzato ieri la prima giornata di dibattito.

