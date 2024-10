Due minorenni in fuga dopo un incidente: fermati dai carabinieri a Casal Bertone (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un pomeriggio turbolento ha caratterizzato la zona di Casal Bertone a Roma, dove due giovani ladri hanno causato panico tra i residenti. I due ragazzi, entrambi minorenni, sono stati fermati dai carabinieri dopo aver provocato un incidente stradale a bordo di un veicolo rubato. I dettagli di questa vicenda mettono in luce la rapidità degli eventi e la reazione della comunità , nonché l’intervento decisivo delle forze dell’ordine. L’incidente e la fuga dei giovani ladri È stato un venerdì pomeriggio movimentato quando, intorno alle 17:00, i carabinieri della stazione di Casal Bertone sono stati attirati da un’anomalia in piazza Tommaso De Cristoforis. Al centro della rotatoria, una Ford Ka danneggiata e visibilmente incidentata segnalava un problema. Gaeta.it - Due minorenni in fuga dopo un incidente: fermati dai carabinieri a Casal Bertone Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un pomeriggio turbolento ha caratterizzato la zona dia Roma, dove due giovani ladri hanno causato panico tra i residenti. I due ragazzi, entrambi, sono statidaiaver provocato unstradale a bordo di un veicolo rubato. I dettagli di questa vicenda mettono in luce la rapidità degli eventi e la reazione della comunità , nonché l’intervento decisivo delle forze dell’ordine. L’e ladei giovani ladri È stato un venerdì pomeriggio movimentato quando, intorno alle 17:00, idella stazione disono stati attirati da un’anomalia in piazza Tommaso De Cristoforis. Al centro della rotatoria, una Ford Ka danneggiata e visibilmente incidentata segnalava un problema.

