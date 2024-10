Tuttivip.it - Da Ballando con le stelle ad Amici, sorpresa: stavolta è il nome più importante a far discutere

Leggi tutta la notizia su Tuttivip.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Carolyn Smith, storica giudice dicon le, ha risposto a diverse domande nel corso di un’intervista per SuperGuida TV, toccando argomenti che vanno dalla sua opinione su Sonia Bruganelli e Angelo Madonia, al futuro nel mondo dello spettacolo. Tra i temi trattati, si è discusso anche della possibilità di vederla un giorno adnel ruolo di docente di ballo. Giulia Bertolini, che ha condotto l’intervista, ha chiesto a Carolyn se, come è accaduto a Natalia Titova e Raimondo Todaro, che hanno lasciatoper, anche lei prenderebbe in considerazione un’esperienza simile. La Smith non ha avuto esitazioni, spiegando che non considera la scelta dei due ballerini come un tradimento nei confronti di Milly Carlucci o del programma: “C’è stato un momento nella loro vita in cui hanno deciso di fare le loro esperienze.