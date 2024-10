“Cosa ho avuto davvero”. Achille Costacurta choc: per la prima volta racconta cosa gli è successo (Di sabato 19 ottobre 2024) “cosa ho avuto davvero”. Achille Costacurta choc: il figlio 20enne di Martina Colombari e Billy Costacurta racconta per la prima volta cosa ha vissuto in questi ultimi anni e cosa sta succedendo adesso nella sua vita. Il giovane sarebbe arrivato a un punto di svolta. Nell’intervista apparsa da poco su Di Più, Achille descrive anche il rapporto con i genitori famosi, l’ex Miss Italia e l’ex difensore del Milan. La trasformazione di Achille Costacurta. Nei mesi scorsi avevano fatto molto discutere i video postati sui social dal ventenne: immagini con strane polveri, mazzette di soldi e non solo. In una clip Achille si faceva montare una dentatura di diamanti, mentre più di recente lo abbiamo visto a Malta farsi realizzare un tatuaggio all’interno della bocca. Ora tutto è cambiato. Leggi anche: “Permettimi di dire una cosa da str***”. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di sabato 19 ottobre 2024) “ho”.: il figlio 20enne di Martina Colombari e Billyper laha vissuto in questi ultimi anni esta succedendo adesso nella sua vita. Il giovane sarebbe arrivato a un punto di s. Nell’intervista apparsa da poco su Di Più,descrive anche il rapporto con i genitori famosi, l’ex Miss Italia e l’ex difensore del Milan. La trasformazione di. Nei mesi scorsi avevano fatto molto discutere i video postati sui social dal ventenne: immagini con strane polveri, mazzette di soldi e non solo. In una clipsi faceva montare una dentatura di diamanti, mentre più di recente lo abbiamo visto a Malta farsi realizzare un tatuaggio all’interno della bocca. Ora tutto è cambiato. Leggi anche: “Permettimi di dire unada str***”.

