Cortei, maratona ed eventi culturali: fine settimana da incubo per la mobilità a Roma. Ci si mette anche la pioggia (Di sabato 19 ottobre 2024) Roma, 19 ottobre 2024 – Tre Cortei, una mezza maratona e poi eventi e manifestazioni culturali. Per Roma quello del 19 e del 20 ottobre tra oggi e domani è un weekend nero dal punto di vista della mobilità tra strade chiuse e linee dell’autobus deviate. I tre Cortei di sabato 19 Dalle 9 alle 13.30 di sabato 19 ottobre un corteo sfila da piazza Barberini a piazza del Popolo attraversando via Sistina, piazza Trinità dei Monti, viale Gabriele d’Annunzio. Possibili deviazioni o rallentamenti per le linee 52-53-61-62-63-80-83-85-100-119-160-492-590-C3. Dalle 14 alle 20 invece due Cortei in contemporanea. Il primo sfila da piazza Vittorio a piazza dell’Esquilino, percorrendo via dello Statuto, via Merulana e via Liberiana, e potrebbe causare deviazioni o limitazioni alle linee 16-51-70-71-75-85-87-117-118-360-590-649-714-C3. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di sabato 19 ottobre 2024), 19 ottobre 2024 – Tre, una mezzae poie manifestazioni. Perquello del 19 e del 20 ottobre tra oggi e domani è un weekend nero dal punto di vista dellatra strade chiuse e linee dell’autobus deviate. I tredi sabato 19 Dalle 9 alle 13.30 di sabato 19 ottobre un corteo sfila da piazza Barberini a piazza del Popolo attraversando via Sistina, piazza Trinità dei Monti, viale Gabriele d’Annunzio. Possibili deviazioni o rallentamenti per le linee 52-53-61-62-63-80-83-85-100-119-160-492-590-C3. Dalle 14 alle 20 invece duein contemporanea. Il primo sfila da piazza Vittorio a piazza dell’Esquilino, percorrendo via dello Statuto, via Merulana e via Liberiana, e potrebbe causare deviazioni o limitazioni alle linee 16-51-70-71-75-85-87-117-118-360-590-649-714-C3.

