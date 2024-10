Coppia di ricercati individuata e arrestata in Tunisia dai carabinieri di Piacenza (Di sabato 19 ottobre 2024) Erano ricercati in ambito internazionale dal 2022, da quando la Corte di Appello di Bologna aveva emesso nei loro confronti due ordini di carcerazione. Una Coppia di 31 e 28 anni, condannata per traffico di sostanze stupefacenti, commesso in più occasioni e circostanze tra il gennaio 2016 ed il Ilpiacenza.it - Coppia di ricercati individuata e arrestata in Tunisia dai carabinieri di Piacenza Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Eranoin ambito internazionale dal 2022, da quando la Corte di Appello di Bologna aveva emesso nei loro confronti due ordini di carcerazione. Unadi 31 e 28 anni, condannata per traffico di sostanze stupefacenti, commesso in più occasioni e circostanze tra il gennaio 2016 ed il

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Coppia di ricercati individuata e arrestata in Tunisia dai carabinieri di Piacenza - Marito e moglie trovati ed arrestati in Tunisia grazie anche al monitoraggio e all’analisi di alcuni profili social ... (ilpiacenza.it)

Milly non decide il destino di Sonia e Angelo: scopri chi ha rotto. - Non è stata Milly a decidereUna recente rivelazione ha suscitato scalpore tra i fan di "Ballando con le Stelle", con particolare attenzione sulla copp ... (assodigitale.it)

Condannati per traffico di droga, marito e moglie arrestati in Tunisia: a tradirli i profili social foto - Marito e moglie trovati ed arrestati in Tunisia grazie anche al monitoraggio e all’analisi di alcuni profili social: erano ricercati in ambito ... (piacenzasera.it)