Controlli tra Vucciria, Albergheria e la Stazione: multe per 24 mila euro, sequestrato un locale (Di sabato 19 ottobre 2024) multe per 24 mila euro, un locale sequestrato perché totalmente abusivo, ma anche la denuncia di un giovane sorpreso ad andare in giro con un coltello e di un automobilista che era alla guida senza però avere la patente. E' questo il bilancio dei Controlli compiuti dalla polizia tra la Vucciria Palermotoday.it - Controlli tra Vucciria, Albergheria e la Stazione: multe per 24 mila euro, sequestrato un locale Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024)per 24, unperché totalmente abusivo, ma anche la denuncia di un giovane sorpreso ad andare in giro con un coltello e di un automobilista che era alla guida senza però avere la patente. E' questo il bilancio deicompiuti dalla polizia tra la

