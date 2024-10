Centri in Albania, lo stop dei giudici farà crescere ancora il consenso nel governo? (Di sabato 19 ottobre 2024) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No","index":1} Liberoquotidiano.it - Centri in Albania, lo stop dei giudici farà crescere ancora il consenso nel governo? Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di sabato 19 ottobre 2024) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No","index":1}

Albania - i dodici migranti in viaggio per l’Italia : ma i trasferimenti nei centri non si fermeranno - Continua a leggere . Intanto, il governo Meloni continua ad attaccare la magistratura. Le prime dodici persone migranti portate in Albania sono già dirette verso l'Italia, a Bari, dopo la decisione dei giudici di Roma di non convalidare il loro trattenimento. I centri resteranno vuoti nei prossimi giorni, ma si parla di un nuovo trasferimento già la prossima settimana. (Fanpage.it)

Immigrazione clandestina : la realtà dei centri di accoglienza in Albania e le tensioni politiche - In alternativa, alcuni suggeriscono misure più drastiche, come l’applicazione di una legge unitaria che preveda pene severe per le navi coinvolte nel traffico di esseri umani. Questi centri hanno richiesto un investimento significativo e sono stati realizzati attraverso un affidamento diretto, sollevando interrogativi sulla trasparenza e sulla corretta allocazione delle risorse. (Gaeta.it)

Tribunale di Roma boccia i centri in Albania : "I 12 migranti devono tornare in Italia" - Meloni annuncia ricorso : "Pronto decreto ad hoc" - La premier è pronta ad un "decreto ad hoc" per superare queste problematiche: un testo con la nazionalità di chi potrà essere trasferito Il tribunale di Roma boccia i centri in Albania, ed ha deciso di non convalidare il trattenimento dei 12 migranti arrivati con la nave della Marina militare . (Ilgiornaleditalia.it)