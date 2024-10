Velvetmag.it - Casa sempre in ordine facendo i servizi solo una volta a settimana: così dici addio allo stress e alla fatica

Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Per quanto non ci piacciano, a qualcuno tocca pure fare le pulizie e ae quel qualcuno siamo proprio noi. Sì, esistono anche ditte specializzate e colf, ma le persone “normali” non possono accedere a similiper un motivo ben preciso: hanno un costo – a volte non da poco – motivo per cui si preferisce pagare le bollette o riempire il carrello della spesa, piuttosto che pensare a questi lussi. Non è detto però che le pulizie debbano essere una punizione più di quanto non lo siano già sotto certi aspetti. Che farera? Smettere di lavare i sanitari o spazzare a terra non è di certo una soluzione plausibile, niente però che non si possa risolvere con questo metodo unico: avraiine senza