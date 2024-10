Ilrestodelcarlino.it - Campagne e sanità, le priorità di Ugolini. Oggi tre incontri

(Di sabato 19 ottobre 2024) Quella disarà una giornata tutta ferrarese per Elena, candidata civica con il sostegno del centrodestra alla presidenza della Regione, con tre impegni organizzati sul territorio. Si parte da Ferrara dove alle 15, nella Sala della Musica (Via Boccaleone, 9), Forza Italia ha organizzato un incontro insieme ai propri candidati locali sulla valorizzazione delle professioni sanitarie in un nuovo modello di governance. Alle 16.30 è la volta di Voghiera con un confronto sul tema dell’agricoltura organizzato dal comitato elettorale civico nella sala convegni di Borgo Le Aie a Gualdo. Qui ci sarà l’occasione di visitare anche la filiera dell’aglio, fiore all’occhiello della tipicità voghierese. La giornata si conclude a Portomaggiore alle 20.