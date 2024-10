Bundesliga 2024 2025 vincono Lipsia e Friburgo in alta classifica Bene anche il Bayer Leverkusen

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Dopo la vittoria del Borussia Dortmund sul St.Pauli nell’anticipo di ieri sera, la settima giornata dellaha proposto oggi pomeriggio altre cinque sfide dove emozioni e colpi di scena non sono mancati. Su tutti spicca la vittoria del, che in attesa della sfida tran Monaco e Stoccarda si prende almeno per qualche ora la testa solitaria dellagrazie al 2-0 sul campo del Magonza. Decisivi i gol di Xavi Simons e Orban nel corso del primo tempo. Risponde però presenteil, che rimane in scia grazie al 3-1 rifilato all’Augusta: ad aprire le marcature l’italiano Grifo, in un finale di primo tempo che nell’arco di dieci minuti vedele reti di Lienhart e Gunter. A ben poco serve il gol della bandiera di Tietz nella ripresa.