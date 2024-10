Bucci stipula il Patto con i Liguri: Diritti delle donne, Benessere, Lavoro, Infrastrutture, Entroterra e piccoli borghi (Di sabato 19 ottobre 2024) Il candidato presidente del centrodestra: "Perché la Liguria diventi la miglior regione d’Italia e del Mediterraneo per qualità della vita" Genova, 19 ottobre 2024. Nella Conferenza Stampa tenutasi stamattina presso il point elettorale “Marco Bucci Presidente” il Sindaco ha siglato il “Patto Ilgiornaleditalia.it - Bucci stipula il Patto con i Liguri: Diritti delle donne, Benessere, Lavoro, Infrastrutture, Entroterra e piccoli borghi Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Il candidato presidente del centrodestra: "Perché laa diventi la miglior regione d’Italia e del Mediterraneo per qualità della vita" Genova, 19 ottobre 2024. Nella Conferenza Stampa tenutasi stamattina presso il point elettorale “MarcoPresidente” il Sindaco ha siglato il “

Regionali, Bucci firma il “patto con i liguri”: incentivi per l’entroterra, trasporti gratis per gli anziani e parità di genere - "Girando per la Liguria in moltissimi ci hanno chiesto di prenderci un impegno chiaro. Sono cinque ambiti su cui si incentrerà la nostra azione di governo" ... (genova24.it)