Berco ancora sciopero | La nostra voce a Roma Il governo apre il tavolo

(Di sabato 19 ottobre 2024) Sono partiti, sotto la pioggia. Appuntamento davanti all’ingresso della, la corriera che frena, i finestrini rigati d’acqua. Salgono a bordo i sindacalisti di Fim, Fiom, Uilm e le Rsu, una cinquantina di operai, il sindaco di Copparo Fabrizio Pagnoni. E’buio, davanti c’è un bel po’ di strada, quella per, dove si svolge la manifestazione per l’automotive (a Cento c’è la Vm). Un bel po’ di strada per salvare i posti di 480 famiglie licenziate con una mail, di 77 dipendenti della Tollok, mandati via un lunedì mattina, erano lì per lavorare. Le ore passano,, piazza del Popolo. Una prima schiarita, il 5 novembre a Palazzo Piacentini si terrà ilsulla vertenza della-ThyssenKrupp convocato dal ministero delle Imprese, Adolfo Urso. Alla riunione, nella sede del ministero, l’azienda, sindacati, Regioni Emilia-gna e Veneto.