Baroni Lazio | Contro la Juve ci servirà una cosa | ecco perchè Guendouzi gioca

Le parole di Marco Baroni, allenatore della Lazio, prima del calcio d'inizio della partita dei biancocelesti Contro la Juve Marco Baroni ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d'inizio di Juve–Lazio. Di seguito le sue parole. «Ci serve equilibrio, ne abbiamo parlato con la squadra. Siamo maturi e oggi affrontiamo una partita ai

Juventus-Lazio LIVE dalle 20.45 - le formazioni ufficiali : c'è Vlahovic - Douglas Luiz dal 1'. Baroni si affida a Dia/Castellanos - IL TABELLINO Juventus-Lazio 0-0 MARCATORI: FORMAZIONI: JUVENTUS ?(4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, Cabal; Locatelli, Thuram;... (Calciomercato.com)

Lazio - recuperato il big per la Juventus : Baroni può sorridere - le ultime - Ottime notizie per la Lazio che recupera una tassello fondamentale in vista della sfida esterna contro la Juventus La Lazio può tirare un sospiro di sollievo. Il centrocampista francese sembrava non potercela fare per Torino, ma la rifinitura è stata positiva. Come […]. Nel difficile match in trasferta contro la Juventus, Baroni potrà contare su Guendouzi. (Calcionews24.com)

Thiago Motta e le assenze - Baroni e i gol presi in avvio : esame per Juventus e Lazio dopo la sosta - Stavolta, Motta non ha ufficializzato l’11 titolare in conferenza stampa, ma ha sparso qualche indizio nel corso del suo intervento alla vigilia della gara. Pronti anche Locatelli e Thuram a centrocampo, mentre in difesa Gatti e Kalulu agiranno in difesa con Savona e Cambiaso sulle fasce. Un altro segnale prezioso per Baroni in vista di una partita che può definire con più chiarezza le ambizioni ... (Sportface.it)