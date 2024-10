Ballando con le stelle: Edoardo Tavassi contro Sonia Bruganelli: "Piange ma fa ridere, non si è mai scusata” (Di sabato 19 ottobre 2024) L'ex vippone è tornato a parlare dell'attuale concorrente del talent show di Rai 1, ricordando quando lo attaccò in maniera violenta durante il Grande Fratello, dove copriva il ruolo di opinionista. Non si placa la polemica su Ballando con le stelle dopo che Sonia Bruganelli ha reagito alle critiche ricevute da Selvaggia Lucarelli. La giurata ha messo in dubbio il modo in cui l'ex moglie di Paolo Bonolis ha affrontato alcune prove sulla famosa pista da ballo del sabato sera, e la questione è esplosa sui media. Edoardo Tavassi ricorda le accuse di Sonia Bruganelli al GFVIP 7 La concorrente del talent show, parlando della situazione in diverse trasmissioni televisive, si è lamentata del fatto che sua figlia fosse davanti al televisore ad ascoltare i giudizi negativi su di lei. La Movieplayer.it - Ballando con le stelle: Edoardo Tavassi contro Sonia Bruganelli: "Piange ma fa ridere, non si è mai scusata” Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di sabato 19 ottobre 2024) L'ex vippone è tornato a parlare dell'attuale concorrente del talent show di Rai 1, ricordando quando lo attaccò in maniera violenta durante il Grande Fratello, dove copriva il ruolo di opinionista. Non si placa la polemica sucon ledopo cheha reagito alle critiche ricevute da Selvaggia Lucarelli. La giurata ha messo in dubbio il modo in cui l'ex moglie di Paolo Bonolis ha affrontato alcune prove sulla famosa pista da ballo del sabato sera, e la questione è esplosa sui media.ricorda le accuse dial GFVIP 7 La concorrente del talent show, parlando della situazione in diverse trasmissioni televisive, si è lamentata del fatto che sua figlia fosse davanti al televisore ad ascoltare i giudizi negativi su di lei. La

Raoul Bova ospite a Ballando con le Stelle - quando in passato litigò con Selvaggia Lucarelli : “Minacce e insulti” - it. Non mi era mai capitato. Sono uscita subito, Bova mi ha seguita in corridoio dicendo che era venuto a Ballando con l’intenzione di dirmi delle cose in diretta. Poi ho scoperto che era un pezzo del 2014 su Libero in cui commentavo la lettera che gli scrisse la ex suocera Anna Maria Bernardini De Pace. (Biccy.it)

“Ah - questo è tanta roba”. Ballando con le stelle - cosa è successo nel dietro le quinte : il filmato inedito - Ballando con le stelle, cosa è successo nel dietro le quinte: filmato inedito Polemica sulla coppia Nina Zilli–Pasquale La Rocca. In queste ore è spuntato in rete un video che ha diviso i fan dello show. Di sicuro, secondo gli esperti e gli appassionati del programma, si parla di due delle coppie favorite per la vittoria di questa edizione. (Caffeinamagazine.it)

Ballando con le stelle 2024 : Raoul Bova ospite d'onore - quali coppie si esibiranno stasera su Rai 1 - E per una nuova sfida con Tu sì que vales su Canale 5, che la scorsa settimana è stata vinta proprio dal programma di Milly Carlucci. L'attore si cimenterà in un valzer sulle …. Ballando con le stelle 2024 si prepara al suo primo spareggio e ad accogliere Raoul Bova come ballerino per una notte in questo sabato 19 ottobre, come sempre su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. (Movieplayer.it)