Atp Anversa 2024, la finale sarà Lehecka-Bautista Agut: sconfitti Giron e Gaston (Di sabato 19 ottobre 2024) Saranno Jiri Lehecka e Roberto Bautista Agut i due finalisti dell'ATP 250 di Anversa 2024, torneo di scena sul cemento indoor della città in Belgio. Nessuna sorpresa nei due incontri di semifinale, portati a casa dal giocatore che scendeva in campo con i favori del pronostico senza grossi patemi. Il tennista ceco, accreditato della quinta testa di serie, ha impiegato 1h57? per superare Marcos Giron con il punteggio di 6-3 4-6 6-2. Ad eccezione di un secondo set con alti e bassi, che comunque poteva girare in suo favore (si è trovato 4-4 40-40), Lehecka è sempre stato in controllo del match ed ha servito benissimo, concedendo davvero poco all'avversario. MONTEPREMI TABELLONE Ancora più netta la vittoria di Bautista Agut, capace di domare in un'ora e mezza di gioco Hugo Gaston.

Tabellone Atp Anversa 2024 : risultati e accoppiamenti - (Q) Bailly 6-4 6-3 (Q) Seyboth Wild b. (2) Tsitsipas 6-4 6-4 SECONDO TURNO (1) De Minaur b. Mpetshi Perricard 7-6(4) 6-3 (2) Tsitsipas bye The post Tabellone Atp Anversa 2024: risultati e accoppiamenti appeared first on SportFace. (Q) Vatutin 3-6 6-3 6-3 (7) Navone b. Munar 6-1 6-4 Altmaier b. Bergs 6-2 6-2 (5) Lehecka b. (Sportface.it)

Atp Anversa 2024 : cadono le prime tre teste di serie - Bautista Agut e Lehecka in semifinale - Hugo Gaston, nel dettaglio, elimina la testa di serie numero 1 Alex de Minaur. Prestazione sorprendente di Gaston, che ha approfittato anche di una prova decisamente deludente di de Minaur, che è caduto nella ragnatela di variazioni del transalpino rimediando una pesante sconfitta anche in ottica race per le Atp Finals di Torino. (Sportface.it)

Atp Anversa 2024 : programma - date - orari - copertura tv e streaming - Disponibili anche una diretta streaming tramite le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). it seguirà l’evento, accompagnando per tutto l’arco della settimana i propri lettori con aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutti i principali protagonisti. (Sportface.it)