Ascolti tv, ‘Tale e quale show’ su Rai 1 vince la prima serata (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – 'Tale e quale show' su Rai 1 vince la prima serata di ieri 18 ottobre. Il programma condotto da Carlo Conti guida gli Ascolti tv con 3.314.000 spettatori e il 20,9% di share. Segue Canale 5 con 'Storia di una famiglia perbene 2' con 2.298.000 spettatori e il 13,8% di share. Terzo posto Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – 'Tale eshow' su Rai 1ladi ieri 18 ottobre. Il programma condotto da Carlo Conti guida glitv con 3.314.000 spettatori e il 20,9% di share. Segue Canale 5 con 'Storia di una famiglia perbene 2' con 2.298.000 spettatori e il 13,8% di share. Terzo posto

