Arrestato con un chilo di droga, il giudice revoca gli arresti domiciliari (Di sabato 19 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoGiuseppe D. C., un diciottenne di Telese Terme, era stato Arrestato giovedì 17 ottobre dai carabinieri con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio. Durante la perquisizione, le forze dell’ordine avevano rinvenuto circa 1 kg di hashish, 100 grammi di marijuana, 25 grammi di cocaina, oltre a due bilancini di precisione e strumenti per il confezionamento delle sostanze. L’operazione aveva portato al suo arresto e all’immediata sottoposizione agli arresti domiciliari, viste le accuse a suo carico. Oggi, durante l’udienza di convalida, grazie alle argomentazioni presentate dall’avvocato difensore Antonio Leone, il GIP dottor Perrotta ha disposto l’immediata liberazione di Di Crosta, imponendo solo alcuni obblighi. L'articolo Arrestato con un chilo di droga, il giudice revoca gli arresti domiciliari proviene da Anteprima24.it. Anteprima24.it - Arrestato con un chilo di droga, il giudice revoca gli arresti domiciliari Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoGiuseppe D. C., un diciottenne di Telese Terme, era statogiovedì 17 ottobre dai carabinieri con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio. Durante la perquisizione, le forze dell’ordine avevano rinvenuto circa 1 kg di hashish, 100 grammi di marijuana, 25 grammi di cocaina, oltre a due bilancini di precisione e strumenti per il confezionamento delle sostanze. L’operazione aveva portato al suo arresto e all’immediata sottoposizione agli, viste le accuse a suo carico. Oggi, durante l’udienza di convalida, grazie alle argomentazioni presentate dall’avvocato difensore Antonio Leone, il GIP dottor Perrotta ha disposto l’immediata liberazione di Di Crosta, imponendo solo alcuni obblighi. L'articolocon undi, ilgliproviene da Anteprima24.it.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Con un chilo di cocaina prende la strada contromano : arrestato - Protagonista un 46enne albanese senza fissa dimora, arrestato dalla polizia con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio. . La Squadra Mobile, durante un servizio finalizzato. . Con oltre un chilo di cocaina in auto, imbocca una strada contromano. L'episodio è successo giovedì sera in via Fillak. (Genovatoday.it)

Bloccato con quasi un chilo di droga : arrestato poliziotto del carcere di Secondigliano - In manette è finito un agente della Polizia Penitenziaria di Secondigliano, che stava tentando di introdurre sostanze stupefacenti all’interno della casa circondariale. Nascondeva quasi un chilo di droga nella panciera della divisa. . Secondigliano, agente della Penitenziaria tenta di introdurre quasi un chilo di droga: arrestato L’uomo nascondeva 800 grammi di hashish, probabilmente destinati ... (Teleclubitalia.it)

Padre del baby rapinatore della Goldbet arrestato con un chilo di droga - Un chilo di droga rinvenuto in due abitazioni disabitate a Castel Volturno. . Questo il nascondiglio utilizzato dal padre di uno dei baby rapinatori della Goldbet e scoperto dagli agenti del commissariato castellano e della squadra mobile nel corso di una perquisizione effettuata nella giornata di. (Casertanews.it)