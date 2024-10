America’s Cup resta in Nuova Zelanda, Britannia battuta 7-2 (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – L'America's Cup rimane stabilmente in Nuova Zelanda dopo la breve vacanza in esposizione a Barcellona: il Team Emirates New Zealand diventa il primo a conquistare per la terza volta di seguito la Vecchia Brocca (la quinta per il paese oceanico), dominando per 7-2 il Team Ineos Britannia, che accarezzava il sogno di vincere Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – L'America's Cup rimane stabilmente indopo la breve vacanza in esposizione a Barcellona: il Team Emirates New Zealand diventa il primo a conquistare per la terza volta di seguito la Vecchia Brocca (la quinta per il paese oceanico), dominando per 7-2 il Team Ineos, che accarezzava il sogno di vincere

Padre scomparso con i 3 figli per tre anni in Nuova Zelanda : come hanno fatto a sopravvivere nei boschi - Dopo l'avvistamento dell'uomo con i figli in fuga nei boschi neozelandesi dal 2021, rimbalzano teorie e idee su come stiano sopravvivendo: c'è chi ipotizza il sostegno della famiglia del padre, altri un sostentamento a base di erbe e carote selvatiche.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Fugge e scompare con i figli per 3 anni nella foresta in Nuova Zelanda - la moglie : “Così hanno chiesto aiuto” - In Nuova Zelanda dal 2021 un uomo è fuggito di casa con i tre figli. A tre anni di distanza, sono stati ripresi con un video da un gruppo di cacciatori. Per la madre i piccoli volevano chiedere aiuto pubblicamente.Continua a leggere . (Fanpage.it)