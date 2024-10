Alla Festa del cinema di Roma, Vincent Lindon ("Le choix de Joseph Cross") deve scegliere, confrontandosi con un trauma mai superato (Di sabato 19 ottobre 2024) Nel film di Gilles Bourdos, simile a una pièce teatrale con un dialogo a più voci che ha la struttura di un monologo, la verità ha conseguenze sugli altri, ma può insabbiare un passato doloroso. Voto: 9 Crediti foto copertina: Gabriele PAllai. Fonte: Press material Rome Film Festival * Il 18 Ilgiornaleditalia.it - Alla Festa del cinema di Roma, Vincent Lindon ("Le choix de Joseph Cross") deve scegliere, confrontandosi con un trauma mai superato Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Nel film di Gilles Bourdos, simile a una pièce teatrale con un dialogo a più voci che ha la struttura di un monologo, la verità ha conseguenze sugli altri, ma può insabbiare un passato doloroso. Voto: 9 Crediti foto copertina: Gabriele Pi. Fonte: Press material Rome Film Festival * Il 18

