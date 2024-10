Ad Austin la Ferrari meglio della McLaren | per vincere servirà una qualifica perfetta

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Laha dimostrato un ottimo passo nel corsogara sprint del Gran Premio degli Stati Uniti, terminando in seconda e quarta posizione. Carlos Sainz ha firmato il sorpasso su Lando Norris nel corso dell’ultimo giro, approfittando di un errore del rivale per conquistare il secondo gradino sul podio, mentre un amareggiato Charles Leclerc colleziona la medaglia di legno. I duesti sono stati protagonisti di un duello iniziale, tanto da sfiorare il contatto in alcuni momento, fino al sorpasso dello spagnolo ai danni del numero 16. Sainz si dice soddisfatto: “Charles è l’ultima persona con cui vuoi vivere certi momenti, ma credo che abbiamo tenuto le cose pulite“, ha affermato a Sky. Leclerc è rimasto vago, riassumendo la situazione: “La scelta di Sainz ha pagato di più alla fine. Non entro nel dettaglio, è così”. Gli animi in casavanno placati, e in fretta.