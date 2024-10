Pronosticipremium.com - ? Schedina Under/Over del Giorno: Sei Pronostici per il 19 Ottobre 2024

Leggi tutta la notizia su Pronosticipremium.com

(Di sabato 19 ottobre 2024) Se preferisci puntare sugli esiti, abbiamo elaborato per te una sestina basata suidel. Questa proposta di gioco presenta una quota complessiva molto alta ed è adatta anche per sistemi che prevedono 1 o più errori. Ecco la selezione per aiutarti a strutturare la tua scommessa vincente. Buona fortuna! Partite e) Data Partita Pronostico Quota 16:00 Newcastle United – Brighton & Hove Albion2,5 1.50 18:00 Milan – Udinese1,5 squadra casa 1.45 18:30 Bayern Monaco – VfB Stuttgart2,5 1.30 20:00 Waalwijk – Twente1,5 squadra ospite 1.45 21:00 Paris Saint Germain – Strasburgo1,5 squadra casa 1.30 21:00 Celta de Vigo – Real Madrid1,5 squadra ospite 1.55 Analisi delle Partite Newcastle United – Brighton & Hove Albion Pronostico:2,5 Quota: 1.